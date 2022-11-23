Это спровоцировало ажиотаж на АЗС и рост цен на горючее, рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
По его словам, а в последние дни на рынке в Украине наблюдается определенный дискомфорт, но дефицита нет.
"Топливо на АЗС есть везде. Но чувствуется неожиданный спрос, которого никто не ожидал, - рассказывает Куюн.
Таким образом, цены подтолкнули к росту именно ажиотажный спрос спрос на горючее, к которому привели три причины.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Вы мужчина или кто?": матери "мобиков" вышли на поиски путина в Москве, видео
"Как крысы с корабля": коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" решила показать своего возлюбленного: "Его зовут Стефано"
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
В первую очередь это массовое использование электрогенераторов в Украине. Во вторых напряженная ситуация на европейском рынке нефтепродуктов вызвана ожидаемым от 5 декабря эмбарго на российскую нефть. И напоследок поставщики не покупали больших объемов, учитывая "мертвый" сезон.
Сергей Куюн отметил, что генератор по сути – это машина. Рост спроса на бензин, в десятки тысяч литров, так же как десятки тысяч новых машин в стране.