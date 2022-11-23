Украинцы стали массово скупать электрогенераторы, горючее для которых покупают на заправках.

Это спровоцировало ажиотаж на АЗС и рост цен на горючее, рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, а в последние дни на рынке в Украине наблюдается определенный дискомфорт, но дефицита нет.

"Топливо на АЗС есть везде. Но чувствуется неожиданный спрос, которого никто не ожидал, - рассказывает Куюн.

Таким образом, цены подтолкнули к росту именно ажиотажный спрос спрос на горючее, к которому привели три причины.

В первую очередь это массовое использование электрогенераторов в Украине. Во вторых напряженная ситуация на европейском рынке нефтепродуктов вызвана ожидаемым от 5 декабря эмбарго на российскую нефть. И напоследок поставщики не покупали больших объемов, учитывая "мертвый" сезон.

Сергей Куюн отметил, что генератор по сути – это машина. Рост спроса на бензин, в десятки тысяч литров, так же как десятки тысяч новых машин в стране.