Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

В связи с этим в городе введен план работы при полном отсутствии электроэнергии. В частности, большинство объектов инфраструктуры подключены к генераторам. За исключением, в частности, больших котельных, которые не могут питаться таким образом.

По словам Вилкула, к генераторам были подключены: больницы, водозаборы и насосные, малые котельные.

В то же время большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, к генераторам не подключали, потому что они не могут работать на генераторах.

По словам Вилкула, из-за обесточивания электротранспорта в городе не работает.

Напомним, Укрэнерго применяют экстренные отключения электроэнергии во всех областях.

"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине 23 ноября.

Также сообщалось, какую помощь могут получить украинцы в Пунктах несокрушимости.