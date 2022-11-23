После ракетных обстрелах на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
Об этом сообщает "Энергоатом".
"Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме", - отметили в "Энергоатоме".
Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.
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Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы - в работе.
Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.
Напомним, россия нанесла новый ракетный удар по Украине 23 ноября.
Также сообщалось, какую помощь могут получить украинцы в Пунктах Несокрушимости.