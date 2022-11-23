После ракетных обстрелах на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме", - отметили в "Энергоатоме".

Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.

Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы - в работе.

Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.

Напомним, россия нанесла новый ракетный удар по Украине 23 ноября.

Также сообщалось, какую помощь могут получить украинцы в Пунктах Несокрушимости.