Как отмечает белорусский портал Хартыя’97, во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от лидера Кремля.
Момент попал на видео. Создается впечатление, что премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Путина, а потом, словно измерив взглядом расстояние между ними, постарался не приближаться.
В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ.
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Российский журналист и публицист Александр Невзоров едко прокомментировал попытки союзников Путина дистанцироваться от него.
«Вероятно, от путина так воняет гноем, смертью и кровью, что стоять рядом невозможно», - отметил Невзоров в своем телеграм-канале.
Пользователи соцсетей, в свою очередь, отмечают, что путин стал слишком токсичным:
«Чумной барак», «Лучше бы скрутили его там и в наручниках в Гаагу (или в Киев)», «Лига Бесхребетных», «Токсичный дед, в бронепиджак одет», «Коллективная деменция», «Запах смерти чувствуется», «Никаких объятий и поцелуев со старшим братом ? Почему так ? Что случилось ? Почему испарилась вечная любовь к России и ее диктатору и палачу?», «Изгой», «И только большинство россиян молча стоит с ним рядом. Грусно», «Какой позор».
Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.