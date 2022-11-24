В Сети появилось видео, снятое в момент прибытия лидера беларуси Александра Лукашенко в Ереван, где проходит саммит ОДКБ.

Как отмечает белорусский портал Хартыя’97, долгое время состояние здоровья Лукашенко фактически держится в тайне.

«Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники сообщили об инсульте у диктатора», - отмечает издание.

Комменетируя момент, на котором Лукашенко спускается по трапу, журналисты отметили, что он «с трудом передвигает ноги».

На видео обратил внимание и российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

«Походка диктатора вселяет надежды», - прокомментировал Невзлин кадры на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсетей также бурно обсуждают видео с походкой Лукашенко:

«Чем больше самолет - тем выше лестница со всеми последствиями. Скромнее нужно быть», «На тракторе перекатался», «Мое мнение, что это последствия инсульта, который он перенёс в момент массовых выступлений. Давно за ним наблюдаю, левая рука и нога у него не работают, значит инсульт был в правом полушарии мозга», «Не видели, как передвигаются пожилые люди, особенно по лестнице вниз? Ему 68, если что. А прожить он еще долго сможет», «Он так с 2020 ходит, а толку… он так может еще лет 10 ходить и еще лет 10 из кроватки страной управлять», «кто за ним давно следит, знает что у него старые проблемы не то с коленом, не то с бедром. От этого не умирают», «Сполз по трапу бодрячком. Байдену 80. Лукашенко 68. А всё потому что у Байдена вредный Макдональдс, а у Александра Григорьича всё натуральное».

Напомним, в Сети также обсуждают видео, как от Путина в Ереване шарахнулись союзники во время фотографирования.

Также сообщалось, через сколько дней россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Киевом идет подготовка к новому возможному наступлению.