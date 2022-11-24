Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сделал короткое, но очень важное обращение к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Ким призвал украинцев к тотальной экономии электричества.

«Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества! С утра растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей! Энергетическая система Украины едина, как и мы! Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно!», - написал Ким в своем телеграм-канале.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без света остаются 70% потребителей.

«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины», - пояснил Кличко.

По его словам, энергетики и специалисты Киевводоканала работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

Водоснабжениеуже есть на левом берегу Киева, на правом его планируют восстановить в первой половине дня.

Тем временем в Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры.

Но для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня работать не будет, подчеркнули в мэрии.

На Днепропетровщине с электрикой уже 50% потребителей.

На правом берегу города Днепр установят сто емкостей с технической водой. Власти обнародовали список адресов. Пить техническую воду не рекомендуют

Напомним, россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине днем 23 ноября.

В Укрэнерго предупредили, сколько могут продлиться аварийные отключения электроэнергии после этой атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев призвали срочно запастись водой.