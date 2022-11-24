Как пишет Politeka.net, Ким призвал украинцев к тотальной экономии электричества.
«Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества! С утра растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей! Энергетическая система Украины едина, как и мы! Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно!», - написал Ким в своем телеграм-канале.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице без света остаются 70% потребителей.
«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины», - пояснил Кличко.
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По его словам, энергетики и специалисты Киевводоканала работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.
Водоснабжениеуже есть на левом берегу Киева, на правом его планируют восстановить в первой половине дня.
Тем временем в Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры.
Но для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня работать не будет, подчеркнули в мэрии.
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Напомним, россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине днем 23 ноября.
В Укрэнерго предупредили, сколько могут продлиться аварийные отключения электроэнергии после этой атаки.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев призвали срочно запастись водой.