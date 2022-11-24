Как отмечает общественный деятель и бывший народный депутат Украины Борислав Береза, речь идет о старой кремлевской практике – ботах и троллях.

Боты, отметил Береза, рассказывают в соцсетях нарративвы, что все пропало и украинцам не выжить, а тролли сыплют оскорблениями и призывают к протекстам. Среди ботов есть и те, кто пишет на украинском языке.

«Они должны закладывать сомнения в головы украинцев, а вызывают лишь презрение и агрессию. Ну, и "немає сечії терпіти це борошно" выдает российских провокаторов. Есть и просто тупорылые жители РФ, которые воспринимают обстрел, как возможность почувствовать себя, хоть кем-то, после бегства российской армии их Харьковской области и Херсона. Но это обычная перхоть, её смоет время. А вот боты - это интересно. Сейчас объясню почему», - подчеркнул Береза в своем телеграм-канале.

По его словам, активизация ботов по традиции происходит в двух случаях - либо после ракетных атак, либо после бегства российских военных. А все потому, что Кремлю нечего противопоставить победам ЗСУ на поле боя.

«Приходится прославлять обстрелы и оправдывать бегство. Позиция слабого воина. Но самое интересное в том, что боты и тролли уже абсолютно не эффективны и вызывают у украинцев не те эмоции, которые бы хотели видеть в Кремле. Это не страх и отчаяние, а злость и ненависть», - отмеил Береза, добавив, что русских только будут еще больше ненавидеть и бить с большей силой.

«А паникерских и депрессивных настроений нет. В общем, Кремль ведёт себя тупо и предсказуемо, но абсолютно не эффективно», - подчеркнул Береза.

Отметим, ранее в Сети заметили новое ИПСО от Кремля, в котором враг пытается использовать карту под условным названием «противостояния регионов». Мол, одесситам выключают свет, чтобы якобы обеспечить электроэнергией Львов.

Отмечалось, что такие сообщения в соцсетях являются очередной информационно пропагандистской спецоперации.

Напомним, россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине днем 23 ноября.

В Укрэнерго предупредили, сколько могут продлиться аварийные отключения электроэнергии после новой атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев призвали срочно запастись водой.