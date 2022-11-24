В Молдове пропало электричество после массированных ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре Украины.

Жители Молдовы запустили флешмоб с посылом, что лучше будут жить в темноте, но без России.

Представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниел Водэ заявил, что временное отключение света помешает роботе и призвал Россию немедленно прекратить войну.

К флешмобу в Молдове также присоединился журналист Дмитрий Чорич, опубликовав в Telegram-канале свое фото с подписью "В темноте, но #безвас".

Гражданская активистка Ната Албот присоединилась к флешмобу, отметив, что из-за действия рф в голову приходят только ругательства.

Поддержала Украину и гражданская активистка Констанца Доготару.

К флешмобу присоединились тысячи граждан Молдовы. Они отмечают, что лучше будут жить в темноте, чем жить с Россией.

Ранее сообщалось, что после российских обстрелов Украины в Молдове начались массовые отключения света.

Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.

Жители Молдовы сообщали также об исчезновении у них света в следующих населённых пунктах: в Буюканах нет света. Центр Кишенев без света. село Гидичь нет света. Рышкановка, Чеканово – нет. Приднестровье нет света.

Напомним, власти заговорили об эвакуации части Киева.

Также сообщалось, где искать пункты несокрушимости и какие услуги у них можно получить.

Кроме того, Politeka.net писала, что пограничники Беларуси жалуются, что украинцы на границе взрывают все мосты.