Гарантировать, что эта зима будет пройдена без чрезвычайных ситуаций, связанных с обстрелами, нельзя, даже несмотря на эффективную работу ПВО.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с BBC .

По его словам, просчитываются разные сценарии.

"И не исключаем также худшего сценария развития событий, когда будет полное отсутствие электро-, тепло- и водоснабжения", - предупредил Кличко, призвав киевлян иметь запасы питьевой и технической воды, продуктов питания, теплых вещей.

«В случае полного блэкаута, если может произойти разрушение системы тепло-, водо и электроснабжения – мы надеемся, что оно не произойдет, однако было бы неплохо, чтобы каждый имел договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у кого там домик есть, чтобы просчитать такой сценарий, если там есть теплоснабжение, печка и вода, чтобы время провести там», – рассказал Кличко.

Кроме того, мэр украинской столицы рассказал, что, готовясь к худшему сценарию, когда не будет вообще тепло-, водо- и электроснабжения, в городе сделаны запасы мазута для теплоснабжения, запасы пищи, воды. Также есть пункты обогрева, где люди смогут получить тепло, необходимую помощь, зарядить телефоны и павербанки, где будет доступ к интернету и телекоммуникациям.

«Эвакуация не предусмотрена. И вообще, куда нас эвакуировать? Но если мы можем найти более удобные места, где мы могли бы время провести - это другое дело», - заверил Кличко, подчеркнув, что россияне хотят довести украинцев до паники и депрессии.

"Чтобы мы все взяли и эвакуировались, поехали все куда-то в Европу и оставили им пустую территорию. Это их цель, но такого не будет, мы не будем бежать", – подчеркнул Кличко.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов.

По словам энергетиков, целью атаки 23 ноября были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове.

«Энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью. В Украине ситуация остается сложной, но контролируемой», – сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что из-за специфики атаки, повлекшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак.

В свою очередь, в ГУР МО предупредили, что новый ракетный удар россия может нанести уже через неделю.

«Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных атак по Украине) – это примерно «неделя+». То есть, это период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару», - заявил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

Также сообщалось, что появились фотографии с места гибели 17-летней девушки в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким обратился к жителям Украины.