Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки.
Так, сообщается, что за последние две недели россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе.
«С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области. Некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами», - отмечается в сообщении.
В британской разведке подчеркнули, что, несмотря на то, что плохо обученные мобилизованные ослабят потенциал ВДВ, россия, скорее всего, по-прежнему будет направлять эти подразделения в секторы, которые считаются особенно важными.
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Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны района Кременная-Сватово на Луганщине или усиление наступательных операций на Бахмут Донецкой области.
Напомним, ранее стало известно, что артист балета Киевского Национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец погиб в боях под Бахмутом.
Петух был родом из Донецка. Окончил Киевский хореографический колледж и связал свою профессиональную жизнь с хореографическим искусством.
С началом полномасштабного вторжения Вадим принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины и защищать Родину.
Ему было всего 26 лет.
Также сообщалось, что в Сеть попало видео, как от Путина шарахаются его союзники.
Кроме того Politeka.net писала, что в риторике россиян заметили интересные изменения.