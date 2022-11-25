Украинские защитники отправили на тот свет оккупантов, которые убили новорожденного мальчика в Вольнянске Запорожской области.

Напомним, в ночь на 23 ноября россияне ударили по Вольнянску Запорожской области.

В результате на территории местной больницы был разрушен двухэтажный корпус родильного отделения.

Под завалами оказались роженица с новорожденным ребенком и врач. Женщину и медика спасли, их жизням ничего не угрожает.

Спасти младенца, которому было всего два дня, не удалось.

Теперь стало известно, что ВСУ отомстили врагу за это злодеяние.

"Вчера расчет российского комплекса «С-300» убил младенца в роддоме города Вольнянска. Уже сегодня, благодаря сотрудничеству наших Бойцов ССО и артиллеристов, тот же расчет, то есть убл*дки «братские», в полном составе, верхом на своем комплексе, поехали в ад!" — написал в соцсети ветеран АТО Алексей Петров

Также о мести ВСУ сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области. Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", – сообщил Федоров.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.