Напомним, в ночь на 23 ноября россияне ударили по Вольнянску Запорожской области.

В результате на территории местной больницы был разрушен двухэтажный корпус родильного отделения.

Под завалами оказались роженица с новорожденным ребенком и врач. Женщину и медика спасли, их жизням ничего не угрожает.

Спасти младенца, которому было всего два дня, не удалось.

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Теперь стало известно, что ВСУ отомстили врагу за это злодеяние.

"Вчера расчет российского комплекса «С-300» убил младенца в роддоме города Вольнянска. Уже сегодня, благодаря сотрудничеству наших Бойцов ССО и артиллеристов, тот же расчет, то есть убл*дки «братские», в полном составе, верхом на своем комплексе, поехали в ад!" — написал в соцсети ветеран АТО Алексей Петров

Также о мести ВСУ сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области. Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", – сообщил Федоров.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.