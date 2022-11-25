Об этом она рассказала в интервью изданию Der Spiegel.

По словам Меркель, она много занималась Украиной и ей хотелось бы, чтобы после ее ухода с поста было «более мирное время».

«Но это не стало неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС», - рассказала Меркель.

Экс-канцлер добавила, что некоторые были не согласны, а у нее уже не было власти, чтобы продолжать свою политическую линию, ведь все знали, что той осенью она покинет свой пост.

Меркель также призналась, что такое же ощущение у нее было во время последней поездки в российскую столицу.

«То же самое было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было очень ясным: «Что касается силовой политики, вы закончили». Для Путина важна только власть», - подчеркнула Меркель.

Экс-канцлер также призналась в безуспешном решении и других вопросов внешней политики, связанных с россией.

«Я не продвинулась ни на миллиметр дальше, даже несмотря на то, что мы пробовали столько всего снова и снова. Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», - заявила Меркель.

По словам экс-канцлера, в текущую политику она вмешиваться не хочет.

Напомним, ранее Меркель после долгого молчания сказала, что думает о войне россии против Украины.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из россии сбежал друг Путина, его сін умер через три дня.