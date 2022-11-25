Лидер Кремля путин надеется на победу трампа, в результате выборов в США в 2024 году и сделал ставку на стратегию «в долгую».

Так считает известный журналист и телеведущий Савик Шустер.

«Я думаю, очень важна зима после выборов в Соединенных Штатах 2024 года. Я думаю, Путин надеется, что победит Трамп. Думаю, что Путин ошибся, но не важно. Ему надо продержаться до этого времени», - высказал свою точку зрения Шустер в интервью Алесе Бацман.

По словам Шустера, путин считает, что российский военно-промышленный комплекс без высоких технологий способен создать достаточное количество снарядов и танков.

«Ему нужно определенное количество артиллерии, ему нужно определенное количество орудий. И нужно время. Потому что они производят за два месяца то, что израсходуют за один или два дня. То есть ему надо наращивать это производство», - пояснил Шустер, добавив, что, по его мнению, путин выбрал стратегию «в долгую».

Поэтому он будет продолжать разрушать украинскую инфраструктуру и терроризировать народ.

«Стратегия России сейчас уже другая – это три зимы… Эта война будет длиться три зимы», - считает Шустер.

Напомним, экс-канцлер Ангела Меркель знала, что путин может напасть на Украину.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из россии сбежал друг Путина, его сын умер через три дня.