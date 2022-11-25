Секторами основного приложения усилий российских кафиров по всей длине линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

«На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменное, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области», - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии в районе Бахмута. Как рассказывал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, город атакуют наемники частной военной компании "Вагнера".

По его словам, Бахмут "удерживается невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат". Вокруг города постоянно идут позиционные бои, а россияне несут огромные потери.

О тяжелых боях под Бахмутом рассказывал и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Он отмечал, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина.

«Идут штурмы с периодичностью от 7 до 10 в день на одни и те же позиции. Нужно понимать, что интенсивность просто немыслима, идут постоянные обстрелы – РСЗО, танки, ствольная артиллерия, минометы, гранатометы», – рассказывал Березовец.

По его словам, оккупанты пытаются захватить Бахмут, чтобы «открыть ворота Донбасса».

«Так как если ты берешь Бахмут, у тебя уже дальше открывается оперативное пространство ты выходишь, там у тебя идет по цепочке Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка», - объяснял Березовец.

И вот, может, ситуация под Бахмутом начала меняться. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Александр Коваленко.

«Фиксируется уменьшение подразделений ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Вместо них все больше вырисовывается восстановленных за счет частично мобилизованных подразделений вс рф. Создается такое впечатление, что Шойгу хочет скрысятничать у Пригожина медальку за оккупацию Бахмута, которую они, кстати, никак не могут реализовать уже больше полугода. Если раньше за Бахмут дохли мобики и зеки, то теперь в мясорубку пойдут чмобики», - рассказал Коваленко в своем телеграмм-канале.

По его словам, такая рокировка говорит о многом. Также Коваленко напомнил, что Пригожин недавно обращался в мо рф с просьбой предоставить ему чмобиков для компенсации потерь ЧВК.

«Тогда ему на Фрунзенской набережной отказали, послав в направлении Лубянки. Теперь же и вовсе могут отнять бахмутскую локацию. То есть, конфронтация нарастает при том, что Пригожин явно просто так не отдаст Кужугету Бахмут», - подчеркнул Коваленко.

Напомним, известный журналист рассказал о новой стратегии Путина.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из России сбежал друг Путина, его сын скончался спустя три дня.