Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты невоенной деоккупации Крыма, однако есть важное "но".

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать возможность возвращения временно оккупированного россией Крыма невоенным путем. Однако вариант, когда украинский полуостров будет частью вражеской страны, обсуждаться не будет. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Financial Times.

Президент подчеркнул, что Украина должна вернуть все захваченные территории, в противном случае война будет заморожена.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за". Если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью российской федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – отметил он.

Зеленский заметил, что долговременного урегулирования войны не может быть, если Россия не уйдет со всех оккупированных ею территорий.

"Мы должны вернуть все земли. Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда он возобновится", – сказал он.

Издание отметило, что некоторые западные политики якобы обеспокоены тем, что "попытки Украины вернуть Крым могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы". В ответ на это президент заявил, что вопросы по оккупированному Крыму поднимаются на международной повестке дня.

Он также подчеркнул, что стратегия российских оккупантов по уничтожению инфраструктуры Украины и погружение ее в темноту не ослабит решимость страны освободить все оккупированные земли.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россия под руководством нынешнего режима деградировала в страну-террориста. Они не умеют воевать, а единственное, что им пока удается, – это энергетический, артиллерийский или ракетный террор.

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