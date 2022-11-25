В Бахмуте под огнем кафиров ныне остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что враг не оставляет попыток захватить город. Только за последнюю неделю россияне совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

В Бахмуте и пригородах сейчас проживают около 15 тысяч человек, из них 306 – дети. В Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство - в Торецкой общине).

Несовершеннолетние находятся в нечеловеческих условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного.

Мероприятия по спасению жизни несовершеннолетних определил начальник ГУ ЧП в Донецкой области Руслан Осипенко.

"Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. Согласно закону, взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении одного из родителей или доверенного лица. Полицейские организуют выезд" , а власть - предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь", - сказал он.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.