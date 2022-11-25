В поселке Большая Багачка в Полтавской области женщина украла деньги из кассы супермаркета и ими же рассчиталась за товар.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Правоохранители установили свидетелей правонарушения, просмотрели видео с камер, расположенных в торговом зале, и обнаружили причастное к преступлению лицо. Ею оказалась 50-летняя местная жительница.

Юрий Игнатченко, старший следователь следственного отделения Миргородского райотдела, рассказал: «Мы выяснили, что женщина похитила деньги, когда продавщица отвлекла свое внимание от кассы. Затем фигурантка рассчиталась частью ворованной наличности за товар и вышла из магазина. Нарушительницу остановили на одной из улочек Большой Багачки следователь и оперативник».

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