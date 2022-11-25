На Ближнем Востоке уже началось перераспределение влияния.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал , может ли возникнуть конфликт интересов между Россией и Турцией, в частности, на фоне стремительного развития ситуации в Сирии.

"Я думаю, что там будет перераспределение сфер влияния и оно уже идет. Кстати, там не то, что возникает, там уже – прямое противостояние. Дело в том, что вчера Раджеп Тайип Эрдоган обвинил Путина в невыполнении договоренности в тех районах Сирии, в которых они приступили к операции.

Кстати, обратите внимание, что Турция согласовывает свои удары с Башаром Асадом. Там есть некоторые районы, где расположены сирийские правительственные войска, но они согласовали и эти войска под удар не попали. А под шумок параллельно с Турцией Иран начал наносить удары. И кстати, Турция не согласовывала свои операции ни с Москвой, ни с Вашингтоном", - сказал он.

Как отметил Жданов, уже в следующем году в Турции состоятся президентские выборы, поэтому Эрдоган пытается поднять рейтинг.

"В принципе, как и предполагалось, Эрдоган хочет стать новым лидером Ближнего Востока и он это делает. Если Турция будет влиять на процессы по всему Ближнему Востоку, то это поднимает рейтинг Турции, ну и непосредственно рейтинг самого Эрдогана, а у него в мае президентские выборы", - говорит эксперт.

Также Эрдоган хочет посадить за стол переговоров Украину и Россию, таким образом, он строит свою политическую карьеру, добавил Жданов.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.