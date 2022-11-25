СБУ проверила помещение УПЦ (МП) на Буковине: нашли методички из москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов .

В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию россии, рассказывать о якобы притеснениях «московской церкви» и т.д.

Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид «героя россии», подписанный министром обороны россии за «захват Крыма» в 2014 году.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.