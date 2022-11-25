СБУ проверила помещение УПЦ (МП) на Буковине: нашли методички из москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов .
В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.
Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию россии, рассказывать о якобы притеснениях «московской церкви» и т.д.
Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.
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Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид «героя россии», подписанный министром обороны россии за «захват Крыма» в 2014 году.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.
Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.