Крым – территория Украины. А любая попытка РФ-вора назвать возвращение украденного украинскому владельцу "отчуждением" юридически ничтожна.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недовольство спикера Кремля Дмитрия Пескова словами президента Владимира Зеленского о том, что Украина может вернуть Крым военным путем.

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, Песков посетовал, что Украина не отказывается от сценария возвращения Крыма силовым путем, и для России это "ничто иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ".

"Международное право неумолимо: Крым – территория Украины. А любая попытка РФ-вора назвать возвращение украденного украинскому владельцу "отчуждением" юридически ничтожна. Россия проигрывает, чтобы осознать: воровство территорий – это уголовное преступление. Без срока давности", – заявил Подоляк.

В интервью Financial Times Зеленский сказал, что Украина должна вернуть все свои земли, и если гипотетический мирный договор между Украиной и Россией не предусматривает ухода захватчиков из Крыма, то остров будет возвращен военным путем.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.