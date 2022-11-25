Пешеходы и водители Киева обратились к местным властям с просьбой не выключать светофоры во время отключения света из-за роста количества ДТП на дорогах.

Соответствующая петиция на сайте Киевского городского совета уже набрала 5,4 тысяч подписей из 6 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Переходить и ехать через нерегулируемый перекресток в полной темноте может быть смертельно опасно, говорят киевляне.

Житель столицы Антон Яковенко предложил создать линию резервного питания для светофоров, которая будет иметь самый высокий приоритет и не будет зависеть от отключений.

"Из-за регулярных отключений электроэнергии в Киеве значительно возросло количество ДТП и смертность на дорогах. Такое решение может спасти не один десяток жизней", - написал он.

Напомним, ситуация под Бахмутом начала меняться.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из россии сбежал друг Путина, его сын скончался спустя три дня.