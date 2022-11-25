Как сообщают российские СМИ, в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул масштабный пожар.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
"Горит стояночный бокс, внутри которого стоят четыре автомобиля и заполненный топливом бензовоз", - говорится в сообщении российских СМИ.
О пострадавших пока не сообщается.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Каменских вызвала бурную реакцию, записав видео дома после выключения света: "А что там, Настя?"
Огневич попала в забавную ситуацию на заправке: "Успела в течении 15 минут..."
"Остались недоумки": Филатов не сдержал эмоций, отвечая на советы днепрян
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Напомним, в четверг, 24 ноября, в Краснодарском крае 66-летний житель Крымска устроил стрельбу на улице.
Он убил трех человек, тяжело ранил еще одного, после чего покончил с собой. В полиции считают, что причиной кровопролития мог быть бракоразводный процесс, который он проиграл.
Экс-жену стрелка от расправы спас охранник торгового центра.
В качестве орудия убийства мужчина использовал гладкоствольный карабин ВПО-209.
Напомним, в США мужчина устроил бойню в супермаркете.
Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по родильному отделению в Запорожской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар сгубил почти 40 человек.