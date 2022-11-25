Как сообщают российские СМИ, в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул масштабный пожар.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Горит стояночный бокс, внутри которого стоят четыре автомобиля и заполненный топливом бензовоз", - говорится в сообщении российских СМИ.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, в четверг, 24 ноября, в Краснодарском крае 66-летний житель Крымска устроил стрельбу на улице.

Он убил трех человек, тяжело ранил еще одного, после чего покончил с собой. В полиции считают, что причиной кровопролития мог быть бракоразводный процесс, который он проиграл.

Экс-жену стрелка от расправы спас охранник торгового центра.

В качестве орудия убийства мужчина использовал гладкоствольный карабин ВПО-209.

Напомним, в США мужчина устроил бойню в супермаркете.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по родильному отделению в Запорожской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар сгубил почти 40 человек.