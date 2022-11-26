В последнее время в сети появляется множество видео того как украинские операторы дронов уничтожают русских оккупантов прямо в их окопах. При этом те не предпринимают никаких усилий для спасения своих жизней.

Как сообщает итальянский военный эксперт и бывший военный Томас Тейнер, на кадрах фиксируются последние стадии переохлаждения оккупантов.

Тейнер комментирует видео бойца ВСУ Олега Задоя, где показано поражения российских войск, с помощью дронов. На многих кадрах солдаты выглядят так словно они уже и так были мертвы. Аналитик считает, что это стадия ступора от переохлаждения. Если в такой ситуации не получить своевременную эвакуацию и медицинскую помощь, то невозможно долго протянуть.

Он отмечает, что российское командование принуждает свою пехоту оставаться в окопах без укрытия, обмундирования, обогрева и теплой еды. Поэтому все они страдают от переохлаждения. Оно действует на солдат так, что могут быть проблемы с координацией, снижение рефлексов вплоть до потери двигательных навыков. Таким образом многие русские оккупанты не переживают даже свою первую ночь в поле.

Тейнер подчеркивает, что все выглядит так будто у солдат ВС РФ нет даже перчаток на позициях под Бахмутом. Уже сейчас температура в Донецкой области находится в районе 6 градусов тепла, но скоро она станет минусовой. Зима для русских будет одним из главных врагов и много оккупантов совсем скоро умрет от переохлаждения и замерзания.

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