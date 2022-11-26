Райсуд в Ровенской назначил наказание юноше, который обматерил священника УПЦ МП.

Как передает Zaxid.net , парень вечером вместе с друзьями подошел к церкви в селе Хоров и начал снимать оттуда украинский флаг, установленный у ворот. К юноше подошел священник и другие верующие УПЦ МП, между группами начался спор. В суде парень признал вину и не возражал, что действительно нецензурно высказывался к священнослужителю. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Юноша во время судебного заседания подтвердил, что действительно это сделал. Он объяснил, что тогда ночью вместе с двумя друзьями пришел в церковь, чтобы сфотографироваться на фоне храма и украинского флага. Увидев, что древесина, на которой закреплен флаг, обмотанная скотчем, юноша решил отмотать его.

В это время подошел священник УПЦ МП и другие находившиеся на территории церкви люди. Между ними начался спор, во время которого молодой человек нецензурно высказался к священнику. Зачем же юноша снимал флаг, в постановлении не объяснено, однако одна из очевидцев отметила, что парень заявлял, что «украинский флаг не должен здесь находиться».

Судья признал юношу виновным в нарушении ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и назначил ему 119 грн штрафа. Также он должен оплатить 496 грн штрафа. Постановление пока не вступило в законную силу, поэтому юноша может обжаловать его в апелляционном суде.

Отмечается, что община в селе Хоров Острожской общины проголосовала за переход в Православную церковь Украины в начале мая этого года. Впрочем, до сих пор продолжаются споры за местный Свято-Петропавлиский храм. Пока вопрос о принадлежности храма решают в суде.

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