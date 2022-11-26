Согласно открытым данным, в РФ на хранении имеется около 15 тысяч танков Т-72, ​​Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко, отметив, что подавляющее большинство этих танков находились на хранении в, мягко говоря, неудовлетворительных условиях и восстановлении, тоже, мягко говоря, просто не подлежат. Другая часть – требует техобслуживания и ремонта.

К моменту вторжения в Украину армия РФ имела от 2600 до 3300 боеспособных танков. По информации Генштаба ВСУ, за девять месяцев украинские защитники уничтожили 2899 российских танков. В этой связи Кремль вынужден снимать технику по хранению и консервации.

"Фактически, к восстановлению боеспособности из российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся в наличии танков. Грубо говоря это до 3 тысяч танков. Опять-таки, серьезное количество для восстановления боеспособности армии, но все же..., - написал он. - Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. К примеру, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. У Т-80 процесс сложнее, и это в среднем занимает месяц".

Коваленко считает, что "танковый кризис" армии РФ может заставить Кремль начать переговоры с Индией, Ираном и Алжиром, ведь ситуация с танками в России действительно приобретает все более критические оттенки.

"Россия столкнулась с серьезной проблемой – небывалым дефицитом танков. Эту проблему она пытается решить за счет "дружественных" стран, например, Белоруссии, вывозя из 969-й базы резерва танков ОБТ Т-72А. но, одного только ресурса Беларуси России недостаточно, а поэтому она будет искать другие источники", – уверен эксперт.

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