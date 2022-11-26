В Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержан предатель из Белой Церкви в Киевской области.

Об этом сообщает СБУ.

Бывший работник МВД Украины собрал секретную информацию о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР МО и "Азове", которую планировал передать России.

Коллаборант всегда был поклонником "русского мира". Он ожидал, что после того, как Россия оккупирует Киев, он станет "главным полицейским Киевской области".

Предатель был на постоянной связи с диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции днр". Чтобы угодить своим российским хозяевам, он собирал засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Коллаборант планировал пересечь государственную границу на Закарпатье, приехать в Венгрию и передать посольству России флешку с секретными документами. Однако СБУ задержала предателя на границе.

Напомним, ситуация под Бахмутом начала меняться.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из россии сбежал друг Путина, его сын скончался спустя три дня.