Некоторые страны, которые публично демонстративно отказываются от военной помощи Украине, действительно помогают "втихую" и не непосредственно, а через союзников официального Киева.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien .
По его словам, союзники передают Силам обороны не только собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и снабжая его Украиной для оборонной войны против страны-террориста РФ.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - подчеркнул министр.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Мужчина, который приехал в Киев "к родственникам" оказался российским агентом: что у него нашли
"Три зимы": известный журналист рассказал о новой стратегии путина в войне
Каменских вызвала бурную реакцию, записав видео дома после выключения света: "А что там, Настя?"
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Напомним, в США мужчина устроил бойню в супермаркете.
Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по родильному отделению в Запорожской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар сгубил почти 40 человек.