Некоторые страны, которые публично демонстративно отказываются от военной помощи Украине, действительно помогают "втихую" и не непосредственно, а через союзников официального Киева.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien .

По его словам, союзники передают Силам обороны не только собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и снабжая его Украиной для оборонной войны против страны-террориста РФ.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - подчеркнул министр.

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