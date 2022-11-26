В Украине идет военное положение. Поэтому больших празднований в Киеве на Новый год и Рождество не будет. Однако символические елки в городе появятся.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью BBC.

Он также отметил, что такие елки создадут новогоднее настроение горожанам, в частности, детям.

В условиях военного положения все массовые собрания запрещены, рассказывает Виталий Кличко. Это делается прежде всего из соображений безопасности.

Однако, по мнению мэра столицы, Новый год и Рождество, даже война не сможет отменить. Больших празднований в городе точно не будет, однако символические елки за небюджетные средства будут установлены.

Украинский бизнес предложил поставить елки в ключевых районах Киева за свой счет. Власть пошла такой идее на встречу, ведь, несмотря на сложную ситуацию, важно, чтобы у детей было хорошее настроение на праздники.

"Мы сейчас не будем делать, как раньше - "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут располагаться в ключевых местах районов нашего города и на Софийской площади",– заявил Кличко.

Отметим, что киевляне просят не устанавливать главную елку во время войны: петиция набрала голоса .

Напомним, в Черновцах не будут устанавливать новогоднюю елку на Соборной площади. Решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.