Странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.

Такое мнение высказала вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица RND.

"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны. Должна сказать это откровенно, я сама пережила" войну в Хорватии в бывшей Югославии", - отметила Шуица.

Шуица в Еврокомиссии отвечает, среди прочего, за права детей на европейском уровне. Она призвала жителей Европы не прекращать поддержку украинцев, нуждающихся в помощи.

"Мы не должны проявлять признаки усталости, это не выход. Мы должны сделать все возможное - на уровне Европейского Союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, - чтобы помочь сбежавшим украинским детям чувствовать себя как дома", - отметила она.

Напомним, ситуация под Бахмутом начала меняться.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что из россии сбежал друг Путина, его сын скончался спустя три дня.