Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении трех бывших правоохранителей, незаконно завладевших земельными участками площадью 1,38 га в Харькове.

Как сообщил спикер Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Белка, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, которое проводилось при оперативном сопровождении СБУ, правоохранители создали фиктивный жилищно-строительный кооператив. С 2015 года они неоднократно обращались в Харьковский городской совет для получения земельного участка для строительства многоквартирного кооперативного дома для участников АТО.

В 2019 году городской совет утвердил проект землеустройства, которым предоставил разрешение на передачу двух земельных участков площадью 1,38 гектара в собственность фиктивного ЖСК. Однако строительство так и не началось.

В 2021 году злоумышленники разместили объявления о продаже земли, выделенной кооперативу, и продали участки под коммерческую застройку. В результате территориальной общине нанесен имущественный ущерб более чем на 4,6 млн грн.

Бывшие правоохранители обвиняются в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.