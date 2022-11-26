Житель российского Белгорода пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на украинское радио с антироссийскими песнями.

По его словам, вместо радиостанции «Харьков Z» на этой частоте теперь играет «Люкс FM». Горожанин попросил власти помочь ему «заглушить» ее.

Глава региона пообещал разобраться в этой ситуации в ближайшее время.

Ситуацию высмеял украинский волонтер и активист Сергей Стерненко.

"БНР подключен к украинскому инфопространству. Грязнопопые жалуются, что у них ловит украинская радиостанция, и они ничего с этим не могут сделать", - отметил Стерненко.

"Потому что это уже Украина"; "Надо по этой радиостанции круглосуточно крутить "Батько наш Бандера"; "Возможно, мозг им поставят на место, если он еще есть"; "Слушайте человеческий язык, орки, - добавили украинцы в комментариях.

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