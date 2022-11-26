Украинской стороне удалось освободить 12 наших людей. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди освобожденных - четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, двое пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных - два офицера, а также семь рядовых и сержантов.

Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Всего за последнюю неделю из плена нам удалось вернуть 98 украинцев.

Ранее, 24 ноября, домой вернулись полсотни защитников Украины. Среди них защитники Азовстали, нацгвардейцы, морпехи и пограничники с острова Змеиный.

В частности, удалось освободить 20 бойцов Национальной гвардии Украины, 12 воинов Военно-морских сил, 10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 6 — Государственной пограничной службы и 2 бойца Территориальной обороны. Старшему из освобожденных исполнилось 44 года, самому младшему - 19.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.