Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал поддержать украинские больницы и сам помог отправить гуманитарные грузы для медиков освобожденного Херсона.
В субботу, 26 ноября, Джонсон опубликовал несколько соответствующих фото на своей странице в Twitter : за пультом управления погрузчика и за рулем грузовика.
«Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке», – напомнил Джонсон. Он рассказал, что принял участие в инициативе Circle Health Group – крупнейшей сети частных больниц в Великобритании, собравшей для херсонских больниц 12 грузовиков медицинского оборудования.
Джонсон помог загрузить 13-ю: с современными медицинскими койками и наркозными аппаратами.
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Ранее власти Киева приняли решение присвоить экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева.
Напомним, нападение на Украину не стало неожиданностью для экс-канцлера Ангелы Меркель.
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