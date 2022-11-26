Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал поддержать украинские больницы и сам помог отправить гуманитарные грузы для медиков освобожденного Херсона.

В субботу, 26 ноября, Джонсон опубликовал несколько соответствующих фото на своей странице в Twitter : за пультом управления погрузчика и за рулем грузовика.

«Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке», – напомнил Джонсон. Он рассказал, что принял участие в инициативе Circle Health Group – крупнейшей сети частных больниц в Великобритании, собравшей для херсонских больниц 12 грузовиков медицинского оборудования.

Джонсон помог загрузить 13-ю: с современными медицинскими койками и наркозными аппаратами.

Ранее власти Киева приняли решение присвоить экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева.

Напомним, нападение на Украину не стало неожиданностью для экс-канцлера Ангелы Меркель.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии Путина "три зимы".

Кроме того, Politeka.net писала, что Игорь Кондратюк показал, в каких условиях переживает блекаут.