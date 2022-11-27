Будущее Украины - это разделение общества на две основные активные страты.

Об этом в своем блоге рассуждает израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин.

"С одной стороны, военная аристократия. Это будет большая прослойка людей - с сотнями тысяч фронтовиков и миллионами военных или тех, кто связан с военной сферой Украины.

С другой стороны, будут неолибералы и сторонники рынка. Их будет не больше, чем представителей военной аристократии, но они будут более обеспеченны, хотя и менее организованны. Им нужна будет индустриальная тишина, чтобы рынок набирал обороты и развивался.

Между этими стратами неизбежно будет трение и противостояние. Но только в том случае, если военная каста осознает себя как отдельную группу со своими интересами.

И все это на фоне следующего вызова, с которым столкнется Украина - вопроса о сохранении собственной демократии.

Вам это может нравиться или не нравиться, но через этот процесс проходят все милитаризующиеся общества и государства, где намечается модель стратократии. Это объективно, и через эту дверь Украине, несомненно, придется пройти", - считает Игаль Левин.

Напомним, нападение на Украину не стало неожиданностью для экс-канцлера Ангелы Меркель.

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