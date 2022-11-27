За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Марьинка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 27 ноября.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.

По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.