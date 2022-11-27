Утром в воскресенье, 27 ноября, в российском Ангарске Иркутской области произошел пожар на нефтехимическом предприятии.

Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщают РосСМИ.

АО «Ангарская нефтехимическая компания» – одно из крупнейших предприятий Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии, являющееся дочерним обществом «Роснефти». По объемам и глубине переработки АНХК входит в число 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Ежегодно там перерабатывается около 9 млн. тонн нефти.

Как заявили местные власти, пострадавших в результате пожара нет, пламя удалось локализовать.

Экстренные службы производят охлаждение оборудования. Кроме того, на предприятии происходит выгорание оставшегося горючего.

"Утром кто-то сигарету не там бросил на нефтеперерабатывающем предприятии в российском ангарске – теперь оно хорошо пылает", – прокомментировал кадры ЧП спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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