Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщают РосСМИ.
АО «Ангарская нефтехимическая компания» – одно из крупнейших предприятий Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии, являющееся дочерним обществом «Роснефти». По объемам и глубине переработки АНХК входит в число 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Ежегодно там перерабатывается около 9 млн. тонн нефти.
Как заявили местные власти, пострадавших в результате пожара нет, пламя удалось локализовать.
Экстренные службы производят охлаждение оборудования. Кроме того, на предприятии происходит выгорание оставшегося горючего.
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"Утром кто-то сигарету не там бросил на нефтеперерабатывающем предприятии в российском ангарске – теперь оно хорошо пылает", – прокомментировал кадры ЧП спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.
Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.
Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.