В Тростянце на Сумщине установили новогоднюю елку.

Об этом сообщил городской голова Юрий Бова в своем Facebook .

"Именно эта елка - знак нашей несокрушимости! И Тростянца и Украины! Вы бы видели эти маленькие глазки, которые день наблюдали, как ее украшают. И это знак нашего восстановления: Тростянца и Украины! Да, мы это так здесь чувствуем и делаем все, чтобы все быстрее оправились от пережитого и возобновили довоенную жизнь", - написал Юрий Бова.

Иллюминация на елке будет светиться с 16:00 до 19:00, если будет электроэнергия. Также, в сообщении городского головы говорится, что средства на елку не тратили, потому что все украшения сохранились с прошлого года.

Как известно, Тростянец освободили 26 марта 93 бригада "Холодный Яр", терроборонцы и местные партизаны. За период враждебной оккупации в городе разрушений подверглись 829 зданий, среди которых полностью уничтожено 89, а сильно повреждено 45. Следует заметить, что 80% поврежденных зданий были жилыми или приусадебными.

Отметим, что киевляне просят не устанавливать главную елку во время войны: петиция набрала голоса .

Тем не менее, новогодняя елка появится на Софийской площади, несмотря на просьбы украинцев не делать этого.

Напомним, в Черновцах не будут устанавливать новогоднюю елку на Соборной площади. Решение было принято из-за полномасштабной войны в Украине.