Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает победу россии в войне, развязанной против Украины, маловероятной. Как сообщает Spiegel, такое заявление он сделал в субботу, 26 ноября 2022 года, на съезде государственной партии СДПГ в Котбусе.

"Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что "Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", – сказано в материале.

Шольц также подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно, а также снабжает Украину оружием для ВСУ.

Отметим, еще большей неожиданностью стало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с начала войны в Украине подыгрывал кремлевскому режиму. Так, политик на днях заявил, что россия не должна угрожать Европе

"Самое главное, что россия не угрожает безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – сказал венгерский премьер.

Оценивая политическую ситуацию, Орбан сказал, что Европа сталкивается с несколькими вызовами одновременно: войной в Украине и сопутствующим экономическим кризисом, нелегальной и все более насильственной миграцией, а также, по его мнению, распространением западной неомарксистской идеологии.

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