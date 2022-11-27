Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает победу россии в войне, развязанной против Украины, маловероятной. Как сообщает Spiegel, такое заявление он сделал в субботу, 26 ноября 2022 года, на съезде государственной партии СДПГ в Котбусе.
"Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что "Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", – сказано в материале.
Шольц также подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно, а также снабжает Украину оружием для ВСУ.
Отметим, еще большей неожиданностью стало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с начала войны в Украине подыгрывал кремлевскому режиму. Так, политик на днях заявил, что россия не должна угрожать Европе
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"Самое главное, что россия не угрожает безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – сказал венгерский премьер.
Оценивая политическую ситуацию, Орбан сказал, что Европа сталкивается с несколькими вызовами одновременно: войной в Украине и сопутствующим экономическим кризисом, нелегальной и все более насильственной миграцией, а также, по его мнению, распространением западной неомарксистской идеологии.
Напомним, Почему освобождение Украиной всех своих территорий не остановит войну: политолог назвал причину.
Как сообщала Politeka, Первую новогоднюю елку в Украине установили в освобожденном городе, фото: "Знак нашей несокрушимости".
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