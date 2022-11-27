Во время оккупации Херсона российскими войсками некоторые россияне обращались к местным врачам, чтобы те поставили им ложные диагнозы. Так оккупанты хотели сбежать с фронта.

Как пишет издание The Wall Street Journal, о таких фактах журналистам рассказали руководители городской клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. Отмечается, что даже после оккупации Херсона главный врач Леонид Ремига и другой персонал сохранили проукраинскую позицию и отказывались сотрудничать с оккупантами. Они говорили, что больница закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.

По данным издания, россияне также пытались втереться в доверие Ремиге с помощью ФСБ, которое предлагало любую помощь. Однако усилия оккупантов оказались тщетными. В июне 2022 года главного врача учреждения вызвали к так называемому министру здравоохранения Херсонской области Вадиму Ильмиеву. Он обвинил Ремигу в антироссийской позиции.

После этого оккупанты поставили руководить больницей главную медсестру Ларису Малету, а мужчину планировали арестовать. Однако у врача случился инсульт и его положили в медучреждение. Издание пишет, что впоследствии Малета и Ремига договорились, что женщина якобы будет сотрудничать с оккупантами, предварительно уведомив об этом СБУ, чтобы ее не считали коллаборанткой. Однако в августе Малета уехала из города, а сам Ремига сбежал из больницы к одному из родственников.

Известно, что в том же месяце в больницу приходили российские оккупанты, которые просили врачей поставить им ложные диагнозы, чтобы не идти на фронт. "Один военный сказал, что у него проблемы с коленями, рассказал заведующий травматологическим отделением "Тропинки" Андрей Кокшаров. Сканирование показало, что ничего страшного, но солдат попросил доктора Кокшарова преувеличить", – пишет издание.

Доктор Кокшаров написал, что у оккупанта артрит, и ему нужно уйти с фронта. "Чем меньше их, тем лучше. Я был готов выписать эти диагнозы для всей армии", – отметил врач.

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