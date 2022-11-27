Как сообщает издание in Poland, от проблем с желудком страдают преимущественно дети от двух до 16 лет. Всего с симптомами отравления зафиксировано 23 человека – 8 взрослых и 15 детей.

“Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня три пациента в детском отделении и четверо в инфекционном. Они под наблюдением наших врачей. Их состояние можно оценить как хорошее. У нас еще нет результатов лабораторных исследований, но все указывает на классическое пищевое отравление”, – заявил директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

После медицинских осмотров в больницу направлено 14 человек, четверо из которых на следующий день покинули больницу в удовлетворительном состоянии.

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Санитарная инспекция сообщила, что при обследовании санитарно-гигиенического состояния кухни и пищеблока проблем не обнаружено.

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“Предварительная информация, полученная из больницы в Пруднике, свидетельствует, что у одного человека обнаружен норовирус, что может свидетельствовать о вирусной причине отравления. Ситуация находится под полным контролем служб, состояние здоровья госпитализированных стабильное и улучшается”, – сообщил опольский воевода Славомир Клосовский.

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Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.