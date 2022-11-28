На этой неделе возможны новые ракетные удары россиян, потому украинцам не нужно расслабляться, а наоборот - готовиться.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, предварительно предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии невозможно. Он не исключил, что они могут состояться на этой неделе.

«Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно», - подчеркнул Игнат, добавив, что готовиться нужно всегда.

О нелегкой неделе предупредил украинцев и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты – они не успокоятся….

Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами", – подчеркнул президент в вечернем обращении 27 ноября.

Зеленский призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги, а также помогать другим людям, когда это возможно.

О новых трудностях говорил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, новая «неделя может быть очень тяжелой».

«Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики. Экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии. Проведены многие тренировки, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные», – заверил Арахамия.

Украинцев призвали сделать запас воды, еды длительного хранения, зарядить телефоны и павербанки, а также узнать, где ближайший Пункт Несокрушимости.

Тем временем стало известно, что российские террористы повредили уже около 32 тысяч гражданских объектов в Украине. Также пострадало более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. В настоящее время зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры. Это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное», - сказал он.

Напомним, ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк показал, в каких условиях переживает блекаут.