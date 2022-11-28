Взрыв и пожар произошли в Вышгороде в Киевской области, в результате которых погиб 70-летний мужчина.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, трагедия произошла в тот момент, когда местный житель пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

По словам Небытова, мужчина пренебрег техникой безопасности.

От полученных многочисленных тяжелых травм мужчина погиб на месте взрыва.

«В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами!», - подчеркнул Небытов.

Добавим, что это далеко не первая трагедия в Киевской области, которая произошла во время отключения электроэнергии из-за нового ракетного удара.

Так, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении.

«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», – рассказывал Небитов.

Еще один трагический инцидент произошел в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

Между тем стало известно, что число погибших от попадания вражеской ракеты в Вышгородскую многоэтажку уже достигло 7 человек.

В общей сложности количество пострадавших от атаки агрессоров составляет 42 человека, среди которых 6 детей.

Также сообщалось о смертельном пожаре в Киевской области, который произошел из-за свечи.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новых испытаниях на этой неделе.