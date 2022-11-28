Сообщалось, что "солдаты демонстрировали свои навыки в тактических действиях, изготовке к бою, проходили обкатку бронетехникой, преодолевали полосу препятствий".

Как отмечают в мониторинговой группе «Беларускі Гаюн», «обкатка» проходила с применением необычной бронетехники.

Так, судя по опубликованным фото, для «обкатки» использовалась модификация тягача МТ-ЛБ — МТ-ЛБВМ. Отличие указанной модификации от базовой версии МТ-ЛБ — наличие установки с 12,7-мм зенитным пулемётом НСВТ (вместо башенной установки ТКБ-01-1). Однако в ВС РБ на вооружении нет МТ-ЛБВМ. А на вооружении 103 овбдр — образцов гусеничной бронетехники.

«И как тогда МТ-ЛБВМ оказался на полигоне? Полигон «Лосвидо» (Витебский район) стал одним из мест, где находится лагерь российских военных из состава региональной группировки войск. Ранее мы сообщали о прибытии эшелонов ВС РФ на стацию «Лосвидо», которая находится рядом с полигоном. Среди привезенной техники были и МТ-ЛБ», - отмметили аналитики.

Также в «БГ» предположили, что вероятнее всего, военные из 103 овдбр «одолжили» для проведения обкатки солдат у россиян МТ-ЛБ.

В свою очередь в Сети обратиили внимание на экипировку вояк, предположив, что в этом воевали еще их деды.

«Подготовка грозного десанта, которого следует боятся легионам НАТО. Забавно видеть эту грозу НАТО в валенках преодолевающих полосу препятствий... Да и МТ-ЛБВМ они использовали российский. НАТА трыпыщи!», - отметил военный аналитик Александр Коваленко.

«Да, лица у них очень грозные.. вот только от мамки выползли», «Это сигналы от луки, что они никуда не зайдут», «Армия советов ожила. Вот что значит, когда старики правят», «Ната в апасности!», «Какие красивые тактические валенки», - смеются пользователи Телеграм.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.