Украинцам советуют запасаться водой и батарейками, а также сообщили новость об изменении комендантского часа.

Так, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, комендантский час будет изменен в Николаевской области везде, кроме деоккупированных территорий.

«Она будет с 00.00 до 5 часов утра. Чтобы бизнес мог работать больше. Также мы снимем ограничения по продаже алкоголя, кроме военных и спецслужб. Также мы разблокируем Соборную площадь и расширять список Пунктов Несокрушимости», - сообщил Ким.

Также он предупредил, что из-за похолодания увеличились расходы электричества, поэтому будут отключения по планам облэнерго и Укрэнерго.

«Извините, но это необходимо», – подчеркнул Ким.

Кроме того, Ким отметил, что в Николаеве развернут точки, в которых смогут останавливаться волонтеры и люди, которые едут из Херсона и ночь застала их в пути.

«Потому что в Николаеве сейчас нет свободных мест, разбомблены у нас отели. Мы готовим точки, где можно будет остаться, если в дороге вас ночь застала, в Николаеве», - объяснил Ким, призвав украинцев запасаться батарейками и водой, ведь россия готовит новую ракетную атаку.

Ранее стало известно, что "Николаевоблэнерго" отключило от электросети почти 600 населенных пунктов. По состоянию на 10:00 электроснабжение отсутствует почти у 150 тысяч абонентов Николаевщины

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве уменьшение комендантского часа не планируется.

"Если такое решение будет приниматься, то оно не будет приниматься только мной, а будет принято с рекомендациями военных и Советом обороны города, в который входят представители разных служб и громад - мы принимаем это решение совместно", - сообщил мэр.

Напомним, что комендантский час начинается в 23:00 и продолжается до 05:00.

Тем временем в Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находится 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.

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