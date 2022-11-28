Под Новой Каховкой нашли убитыми дьякона местной церкви евангелистов и его сына.

Известно, что 22 ноября около 19.00 их похитили российские военные.

Анатолий Прокопчук был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской, пишет Центр журналистских расследований со ссылкой на друзей убитых.

Сразу после похищения родные и друзья сына и его отца разместили в соцсетях объявления об их розыске. В нем говорилось, что находившиеся в своем гараже Анатолия и Александра Прокопчуков российские военные вывезли в направлении соседнего села Райское на автомобиле их друга – серебристом Honda Odyssey. Что хотели от Прокопчуков российские оккупанты – неизвестно.

27 ноября друзья узнали, что Анатолия и Саша накануне обнаружили расстрелянными в лесу под городом. Машина исчезла.

Анатолий Прокопчук был отцом семерых детей – дочери и шести сыновей, в том числе одного несовершеннолетнего. Его погибшему сыну Александру было 19 лет.

Убитых отца и сына похоронят во вторник, 29 ноября.

Добавим, между тем на Харьковщине эксгумировали тела пяти человек – двоих детей одного и 11 лет и трех взрослых. Люди погибли во время авиаудара российских террористов по многоэтажному жилому дому в поселке Слобожанское еще 9 марта во время оккупации, сообщили в Нацполиции.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому побегу - откуда на этот раз.

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