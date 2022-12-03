Точно известно, что в Москве бункер находится непосредственно под Кремлем. Также диктатор Владимир Путин имеет хранилище в Ново-Огарево – в резиденции высших правительственных лиц РФ, что в 10 км от столицы .

О подземных спецукрытиях президента РФ рассказал "НВ" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Этот бункер под Кремлем достаточно серьезный и крупный объект, обеспечивающий кислородом, энергетическое и водоснабжение и прочее. Таким образом это полноценный город под Москвой", - говорит эксперт.

Два года назад, весной 2020-го во время пандемии коронавируса, руководитель Кремля фактически сразу отправился в Ново-Огарево. По словам Коваленко, Путин больше года был именно в этом бункере и крайне редко из него выходил. Покидал укрытие диктатор, когда отправлялся на публичные мероприятия или подстраиваемые именно под него события.

"Тогда это указывало на то, насколько он испуган человек. К тому же это первый бункер Путина, что можно было увидеть и понять, что там обустроена имитация кабинета. Кроме того, становится понятно, что это на 100% подземный бункер, гарантирующий условную безопасность даже в случае нанесения какого-либо удара", - рассказал эксперт.

Он говорит, что именно такая информация подтверждает, что фактически каждый гособъект, который использовали еще в СССР представители власти, имел бункерную систему.

"То есть все эти дачи, домики и т.д. так или иначе имели возможности по сохранению жизни находившихся у власти людей. Фактически, каждый из них имел бункер", - говорит военно-политический обозреватель.

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