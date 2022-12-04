Вторжение в Украину с территории Беларуси возможно, если РФ накопит там не менее 20 тысяч военных, имеющих опыт боевых действий. Попытка наступления на Киев и Волынь нынешними силами армии Беларуси обречена на провал.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

"Речь идет о том, что 12-15 тысяч белорусских военных за большие деньги якобы готовы совершить такой прорыв — будь то на Киев или на западном направлении. 12-15 тысяч — это 2,5-3 мотострелковые бригады, не имеющие боевого опыта", - отметил Федоров.

Эксперт напомнил, что граница Украины с Беларусью укреплена:

Там минные поля выложены, мосты либо взорваны, либо заминированы, устроены разного рода фортификационные сооружения по всем направлениям. По поводу западного направления — там придется идти через леса и болота. Это удовольствие ниже среднего и крайне рискованное предприятие. Для этого нужна очень серьезная подготовка , а оборонная сторона, Вооруженные силы Украины, имеет все основания, чтобы эти колонны, которые будут двигаться по дорогам, а иначе они просто утонут в болотах, расстреливать направо и налево".

По его мнению, такое наступление на западном направлении - "это скорее размахивание кулаками, попытка потрепать нервы в Киеве руководству Украины и предотвратить определенный контингент ВСУ на перекрытие этого направления".

"На Киев были попытки в феврале-марте, чем они закончились — известно. Там были силы гораздо больше, чем те, которые могут быть направлены на эту операцию... Реально можно говорить о том, что такая угроза наступления на Украину с севера, из Беларуси может возникнуть, когда там окажутся достаточно серьезные, не менее 20 тысяч боеспособных, обстрелянных российских войск, тогда это будет означать, что такая подготовка действительно идет, и такие безумные планы близки к осуществлению. Пока мне кажется, что все это сотрясение воздуха и шантаж", - заявил Федоров.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

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