Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не выставляет Беларуси ультиматумов из-за участия этого государства в войне. Он добавил, что не понимает, почему Украина все еще даже не разорвала дипломатические связи с Беларусью.
Об этом он сказал на своем ютуб-канале.
«У нас с Беларусь дипломатический нейтралитет. И потому никто никому пока не выставляет ультиматумов. Хотя вопрос поднимался по поводу разрыва дипломатических отношений с Беларусью, но затем дискуссии прекратились. Я не понимаю, почему офис президента проводит такую внешнюю политику.
Хотя Беларуси действительно угрожает нам войной. Такая угроза невысока, но существует. Россия находится на территории РБ, там вербуют наемников на войну против Украины. Они предоставляют агрессору технику и вооружение, формируют группировку войск. Лукашенко угрожает нам уничтожением, если Украина не подпишет капитуляцию. Но, к сожалению, эту тему пока не поднимают», - сказал Жданов.
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