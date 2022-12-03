Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не выставляет Беларуси ультиматумов из-за участия этого государства в войне. Он добавил, что не понимает, почему Украина все еще даже не разорвала дипломатические связи с Беларусью.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

«У нас с Беларусь дипломатический нейтралитет. И потому никто никому пока не выставляет ультиматумов. Хотя вопрос поднимался по поводу разрыва дипломатических отношений с Беларусью, но затем дискуссии прекратились. Я не понимаю, почему офис президента проводит такую ​​внешнюю политику.

лукашенко

Хотя Беларуси действительно угрожает нам войной. Такая угроза невысока, но существует. Россия находится на территории РБ, там вербуют наемников на войну против Украины. Они предоставляют агрессору технику и вооружение, формируют группировку войск. Лукашенко угрожает нам уничтожением, если Украина не подпишет капитуляцию. Но, к сожалению, эту тему пока не поднимают», - сказал Жданов.

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Напомним, известная украинская актриса умоляла мужа не идти в ВСУ.

Также сообщалось, что экипировка вояк Беларуси вызвала приступ смеха.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ждет тяжелая неделя.