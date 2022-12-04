Украина получит истребитель F-15. Это произойдет после того, как наши пилоты пройдут должное обучение.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что первые самолеты могут поступить на службу в украинскую авиацию летом 2023 года. Он отметил, что это связано с нюансами обучения.

"Дело в том, что да, пилоты готовятся, но эта перспектива и по официальной части могу точно констатировать, что с 1 октября, когда вступил в силу новый финансовый год в США, в американском бюджете заложили 100 миллионов на подготовку наших пилотов. если мы говорим о курсанте военного училища, то это около трех лет.

Первый курс – это теоретические знания. Начиная со второго курса у них начинается обучающие полеты, а 3-4 курс уже полеты на более на боевых самолетах. Мы считаем, что за 4 года мы готовим пилота, но это пилот с первоначальными навыками пилотирования. Если же мы берем пилота подготовленного, то период его переобучения на другой тип авиации или на другую машину может занимать от шести месяцев до года", - пояснил эксперт.

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