Польское правительство попросило Германию передать Украине системы ПВО Patriot, чтобы защитить польское и украинское небо. Работа этих ЗРК зависит от того, где их развернут.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он напомнил, что Польша просит Берлин разместить установку Patriot именно в Украине. Однако Германия пока не дала четкого ответа по поводу предложения Польши. По словам Свитана, существует два варианта, где могут развернуть системы Patriot.

Первый – на границе Польши и Украины.

Второй – ЗРК Patriot передадут непосредственно Киеву.

"Нас устраивают и первый, и второй варианты. Ведь это все равно поможет защитить небо Украины. Было бы неплохо сделать это побыстрее", – отметил военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ рассказал, что если установки Patriot будут расположены на границе Польши с Украиной, они будут видеть как минимум на 100 километров вглубь Украины и смогут перехватывать ракеты.

"На Запад Украины россияне запускают преимущественно крылатые ракеты. Patriot очень хорошо по ним работает. В таком случае мы сможем минимум на 100 километров передвинуть наши зенитно-ракетные комплексы, увеличив плотность ПВО над Украиной", – подчеркнул Свитан.

Если Patriot будут стоять на границе с Польшей, эти ЗРК будут обслуживать польские или натовские операторы.

Если же Германия все-таки согласится передать эти системы ПВО Украине, то, по словам Свитана, мы можем поставить их на расстоянии 100 – 200 километров от границы с Польшей. "Это также позволит увеличить плотность войск ПВО. Мы оттащим свои зенитно-ракетные комплексы к востоку. Однако в этом случае на комплексах Patriot будут работать наши операторы", - рассказал полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что системы Patriot в таком случае будут включены в украинскую систему противовоздушной обороны.

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